ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр КержаковПодарок к юбилею. «Кайрат» пригласил Кержакова, чтобы стать чемпионом
  • 09:52
    • «Урал» объявил об увольнении Гончаренко
  • 11:01
    • На Суперфинал Кубка России реализовано более 30 тысяч билетов
  • 10:49
    • Гвардиола помог «Баварии» выбрать нового главного тренера
  • 10:38
    • Стало известно, когда Сафонов подпишет контракт с «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Президент «Урала» озвучил причину увольнения Гончаренко

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Урал Акрон РПЛ Футбол России
    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал увольнение Виктора Гончаренко с поста главного тренера.

    Григорий Иванов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Григорий Иванов

    «Урал» решил прекратить сотрудничество с Гончаренко после поражения от «Акрона» (0:2) в первом переходном матче за право выступать в российской Премьер-лиге.

    «Мы благодарим Виктора Михайловича за почти два года, проведенных в Екатеринбурге.

    Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», — приводит слова Иванова пресс-служба екатеринбургского клуба.

    Виктор Гончаренко возглавлял «Урал» с августа 2022 года.

    Второй матч между «Уралом» и «Акроном» пройдет 1 июня в Тольятти.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Первый матч получится не самым событийным
  • «Кремонезе» — «Венеция». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Сент-Этьен» постарается все решить на своем поле
  • «Сент-Этьен» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Азаренко переиграет соперницу на опыте?
  • Азаренко — Андреева. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 30 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кремонезе — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Азаренко — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Ковалик
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Копенгаген — Раннерс
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Штруфф — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Саган Тосу — Токио
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры