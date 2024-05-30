Президент «Урала» озвучил причину увольнения Гончаренко

Президент «Урала»прокомментировал увольнениес поста главного тренера.

«Урал» решил прекратить сотрудничество с Гончаренко после поражения от «Акрона» (0:2) в первом переходном матче за право выступать в российской Премьер-лиге.

«Мы благодарим Виктора Михайловича за почти два года, проведенных в Екатеринбурге.

Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», — приводит слова Иванова пресс-служба екатеринбургского клуба.

Виктор Гончаренко возглавлял «Урал» с августа 2022 года.

Второй матч между «Уралом» и «Акроном» пройдет 1 июня в Тольятти.