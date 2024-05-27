Евро-2024 U17. Португалия и Англия шагнули в плей-офф

Португалия U17 Фото: globallookpress.com
На голы Шумаира Мхеуки, Майка Мура и Этана Нванери испанцы ответили точным ударом Адриана Арнунсио.
Евро-2024 U17. Групповой этап
Англия U17 — Испания U17 — 3:1 (1:1)
В параллельной игре сборная Франции победила команду Португалии с результатом 2:1.
На гол Афонсо Патрао французы ответили точными ударами Энцо Стернала и Энцо Молебе.
Евро-2024 U17. Групповой этап
Португалия U17 — Франция U17 — 1:2 (1:1)
Таким образом, Португалия и Англия набрали по 6 очков и вышли в плей-офф. У Франции также 6 баллов и третья строчка. Испания (0) — четвертая.