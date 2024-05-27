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    Евро-2024 U17. Португалия и Англия шагнули в плей-офф

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    В матче чемпионата Европы среди команд до 17 лет сборная Англии переиграла команду Испании со счетом 3:1.

    Португалия U17
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    Португалия U17

    На голы Шумаира Мхеуки, Майка Мура и Этана Нванери испанцы ответили точным ударом Адриана Арнунсио.

    Евро-2024 U17. Групповой этап
    Англия U17 — Испания U17 — 3:1 (1:1)

    В параллельной игре сборная Франции победила команду Португалии с результатом 2:1.

    На гол Афонсо Патрао французы ответили точными ударами Энцо Стернала и Энцо Молебе.

    Евро-2024 U17. Групповой этап
    Португалия U17 — Франция U17 — 1:2 (1:1)

    Таким образом, Португалия и Англия набрали по 6 очков и вышли в плей-офф. У Франции также 6 баллов и третья строчка. Испания (0) — четвертая.

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