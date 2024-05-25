Шпинев: Миранчук и Жемалетдинов покидают «Локомотив»

Антон Миранчук Фото: globallookpress.com
«Это последний матч Миранчука и Жемалетдинова в "Локомотиве". Было сделано предложение перед игрой, состоялась встреча с руководством: генеральным и спортивным директором.
Услышали возможности клуба, донесли до футболистов. При всем уважении к клубу, но ситуация такова. Нахожусь в поиске — как будет информация, все узнаете», — приводит слова Шпинёва «Спорт-экспресс».
Контракты Миранчука и Жемалетдинова истекают 30 июня 2024 года. Оба являются воспитанниками «Локомотива».