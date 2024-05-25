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    Шпинев: Миранчук и Жемалетдинов покидают «Локомотив»

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    Агент полузащитников Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова Вадим Шпинев сообщил, что для его подопечных матч 30-го тура с «Балтикой» (3:1) стал последним в составе «Локомотива».

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    «Это последний матч Миранчука и Жемалетдинова в "Локомотиве". Было сделано предложение перед игрой, состоялась встреча с руководством: генеральным и спортивным директором.

    Услышали возможности клуба, донесли до футболистов. При всем уважении к клубу, но ситуация такова. Нахожусь в поиске — как будет информация, все узнаете», — приводит слова Шпинёва «Спорт-экспресс».

    Контракты Миранчука и Жемалетдинова истекают 30 июня 2024 года. Оба являются воспитанниками «Локомотива».

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