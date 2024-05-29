Daejeon Citizen
Чеджу
«Тэджон Ситизен»
Турнирное положение: команда из Тэджона является главным аутсайдером текущего сезона южнокорейской К-Лиги.
В настоящий момент тэджонский коллектив имеет в своем активе только 11 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.
Тэджонцы смогли забить только 14 мячей, а в свои пропустили 21.
Последние матчи: в прошлых турах «Тэджон Ситизен» уступил «Ульсану» (1:4) и «Инчхон Юнайтед» (0:1), а до этого сыграл вничью с «Канвоном» (3:3).
Перед этим подопечные Ли Мин Сона проиграли «Гвангю» (1:2) и поделили очки с «Кимчхон Санму» (0:0).
Только до этого команда смогла переиграть «Сеул» (3:1).
Не сыграют: не сможет помочь своей команде азербайджанский защитник Антон Кривацюк, который дисквалифицирован.
Состояние команды: минувший сезон «Тэджон Ситизен» завершил на восьмой строчке в турнирной таблице, а текущий пока что полностью проваливает.
Думается, что «Тэджон Ситизен» уже и будет до конца сезона бороться за выживание и главной задачей команду будет остаться в элите южнокорейского футбола.
«Чеджу Юнайтед»
Турнирное положение: команда из одноименного города пока что является крепким середняком чемпионата Южной Кореи.
В настоящий момент коллектив из Чеджу смог набрать 17 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице.
«Чеджу Юнайтед» смог только 13 раз поразить ворота соперника и 18 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлом туре подопечные Нам Ги Ила обыграли «Сувон» (1:0), а до этого проиграли «Кимчхон Санму» (0:1).
Перед этим же «Чеджу Юнайтед» сыграл вничью с «Пхохан Стилерс» (1:1) и одолел «Тэгу» (1:0).
Ранее в пассиве команды было четыре поражения подряд.
Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Джа Чоль Ку и Джу Гонг Ким.
Состояние команды: в минувшем сезоне «Чеджу Юнайтед» финишировал только на девятой строчке в турнирной таблице и еле-еле избежал вылета.
В этом сезоне «Чеджу Юнайтед» захочет побороться за более высокие места и влезть хотя бы в шестерку сильнейших.
Статистика для ставок
- «Тэджон Ситизен» не может выиграть на протяжении 5 матчей
- В первом круге «Чеджу Юнайтед» переиграл «Тэджон Ситизен» со счетом 3:1
- «Чеджу Юнайтед» не забивает больше 1 мяча на протяжении 9 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тэджон Ситизен» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.45, а победа «Чеджу Юнайтед» — в 3.10.
ТБ 2,5 оценивается в 1.95, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.85.
- 2.86Пахтакор — Насаф: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 3.35Инчхон Юнайтед — Ульсан Хёндэ: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- 1.78Сувон Сити — Тэгу: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
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Прогноз: команды крайне мало забивают в этом сезоне, поэтому логично предположить, что они не пробьют тотал и не смогут забить 3 мяча на двоих.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.85.
Прогноз: «Тэджон Ситизен» сейчас не в форме и является главным аутсайдером лиги, поэтому думается, что он не сможет добыть победу в этой игре.
Ставка: ничья или победа «Чеджу Юнайтед» за 1.65.