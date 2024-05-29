«Тэджон Ситизен» на своем поле сыграет против «Чеджу Юнайтед» в 15-м туре чемпионата Южной Кореи. Встреча состоится 29 мая и начнется в 13:30 по мск. «Тэджон Ситизен» — «Чеджу Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Тэджон Ситизен»

Турнирное положение: команда из Тэджона является главным аутсайдером текущего сезона южнокорейской К-Лиги.

В настоящий момент тэджонский коллектив имеет в своем активе только 11 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

Тэджонцы смогли забить только 14 мячей, а в свои пропустили 21.

Последние матчи: в прошлых турах «Тэджон Ситизен» уступил «Ульсану» (1:4) и «Инчхон Юнайтед» (0:1), а до этого сыграл вничью с «Канвоном» (3:3).

Перед этим подопечные Ли Мин Сона проиграли «Гвангю» (1:2) и поделили очки с «Кимчхон Санму» (0:0).

Все прогнозы на футбол

Только до этого команда смогла переиграть «Сеул» (3:1).

Не сыграют: не сможет помочь своей команде азербайджанский защитник Антон Кривацюк, который дисквалифицирован.

Состояние команды: минувший сезон «Тэджон Ситизен» завершил на восьмой строчке в турнирной таблице, а текущий пока что полностью проваливает.

Думается, что «Тэджон Ситизен» уже и будет до конца сезона бороться за выживание и главной задачей команду будет остаться в элите южнокорейского футбола.

«Чеджу Юнайтед»

Турнирное положение: команда из одноименного города пока что является крепким середняком чемпионата Южной Кореи.

В настоящий момент коллектив из Чеджу смог набрать 17 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице.

«Чеджу Юнайтед» смог только 13 раз поразить ворота соперника и 18 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом туре подопечные Нам Ги Ила обыграли «Сувон» (1:0), а до этого проиграли «Кимчхон Санму» (0:1).

Перед этим же «Чеджу Юнайтед» сыграл вничью с «Пхохан Стилерс» (1:1) и одолел «Тэгу» (1:0).

Ранее в пассиве команды было четыре поражения подряд.

Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Джа Чоль Ку и Джу Гонг Ким.

Состояние команды: в минувшем сезоне «Чеджу Юнайтед» финишировал только на девятой строчке в турнирной таблице и еле-еле избежал вылета.

В этом сезоне «Чеджу Юнайтед» захочет побороться за более высокие места и влезть хотя бы в шестерку сильнейших.

Статистика для ставок

«Тэджон Ситизен» не может выиграть на протяжении 5 матчей

В первом круге «Чеджу Юнайтед» переиграл «Тэджон Ситизен» со счетом 3:1

«Чеджу Юнайтед» не забивает больше 1 мяча на протяжении 9 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тэджон Ситизен» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.45, а победа «Чеджу Юнайтед» — в 3.10.

ТБ 2,5 оценивается в 1.95, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.85.

Прогноз: команды крайне мало забивают в этом сезоне, поэтому логично предположить, что они не пробьют тотал и не смогут забить 3 мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.85.

Прогноз: «Тэджон Ситизен» сейчас не в форме и является главным аутсайдером лиги, поэтому думается, что он не сможет добыть победу в этой игре.

Ставка: ничья или победа «Чеджу Юнайтед» за 1.65.