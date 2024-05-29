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    «Тэгу» вновь на проиграет «Сувон Сити»

    «Сувон Сити» — «Тэгу». Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, чемпионат Южной Кореи, 29 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Южной Кореи
    Прогноз и ставки на «Сувон Сити» — «Тэгу»
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    «Тэгу»
    29 мая в 15-м туре южнокорейской К-Лиге 1 «Сувон Сити» на своем поле примет «Тэгу». Начало игры — в 13:30 по мск. «Сувон Сити» — «Тэгу»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 29 Мая 2024 года

    Сувон

  • Южная Корея. К-Лига
    •  Сувон 13:30 Тэгу

    Тэгу

  • Тэгу
    •

    «Сувон Сити»

    Турнирное положение: На текущий момент данный коллектив с 21 баллом идет на пятой строке и на шесть пунктов отстает от лидера первенства.

    «Сувон Сити» в этом чемпионате выиграл шесть встреч из 14 проведенных, три матча свел вничью и потерпел пять фиаско, разница мячей — 15:19.

    Последние матчи: В прошлом туре первенства «сине-красные» проиграли на выезде соседу по турнирке «Чеджу Юнайтед» со счетом 0:1, пропустив единственный гол еще на страте поединка. Перед этим же они выиграли два матча кряду с минимальной разницей.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: В отрезке последних пяти поединков чемпионата «Сувон Сити» потерпел три фиаско, причем два из них на своем поле, и за все это время забил лишь гол. Две другие же игры данного период коллектив выиграл. и одна из победа была над «Пхохан Стилерс» дома со счетом 1:0, который сейчас идет вторым.

    «Тэгу»

    Турнирное положение: Эта команда в таблице сейчас находится на предпоследней 14 позиции, имея в активе 14 баллов.

    «Тэгу» за всю дистанцию отпраздновал лишь три виктории, пять встреч еще свел вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей составляет 14:20.

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    • Последние матчи: В своей последней проведенной игре «голубые» на своем поле уступили со счетом 1:2 «Канвону», идущему в верхней части таблицы. Перед этим же они выиграли две встречи подряд, одолев дома 3:2 «Гвангю» и на выезде 2:1 «Сеул».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: Также как и предстоящий противник, «Тэгу» проиграл три из пяти своих предыдущих матчей и дважды смог победить. И только раз за весь этот период времени команда уходила с поля без результативных действий.

    Статистика для ставок

    • «Сувон Сити» в этом чемпионате дома выиграл три игры из семи при трех фиаско

    • «Тэгу» в гостях выиграл два матча из семи и трижды уступал

    • Три из пяти предыдущих очных встреч этих клубов завершились вничью и дважды побеждал «Тэгу»

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сувон Сити» — 2.35, победа «Тэгу» — 3.05, ничья — 3.34.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.88 соответственно.

    Прогноз: В данном противостоянии прогнозируем обмен забитыми мячами, так как в играх между собой они зачастую огорчают друг друга.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.78.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на мировой исход, ведь в очных противостояниях данные команды три из пяти своих предыдущих свели именно вничью.

    Ставка: ничья за 3.34.

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    «Сувон Сити» — «Тэгу». 29 мая в 15-м туре южнокорейской К-Лиге 1 «Сувон Сити» на своем поле примет «Тэгу». Начало игры — в 13:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Сувон Сити» — «Тэгу» с коэффициентом 1.78.
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