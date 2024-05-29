«Инчхон Юнайтед» на своем поле сыграет против «Ульсан Хёндэ» в 15-м туре чемпионата Южной Кореи. Встреча состоится 29 мая и начнется в 13:30 по мск. «Инчхон Юнайтед» — «Ульсан Хёндэ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Инчхон Юнайтед»

Турнирное положение: команда из Инчхона является середняком текущего сезона южнокорейского чемпионата.

Инчхонцы в настоящий момент имеют в своем активе 18 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

За 14 туров инчхонский коллектив смог 18 раз поразить ворота соперника и 17 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «журавли» сыграли вничью с «Гвангю» (1:1), а до этого переиграли «Тэджон Ситизен» (1:0).

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Перед этим же «сине-желтые» проиграли «Сеулу» (1:2) и поделили очки с «Кимчхон Санму» (2:2).

Не сыграют: травмированные и дисквалифицированные отсутствуют.

Состояние команды: в минувшем сезоне «Инчхон Юнайтед» регулярный чемпионат завершил не шестой строчке, а в чемпионской зоне оказался пятым.

Пока что подопечные Джо Сун Хвана идут по прошлогоднему графику, однако думается, что перед «Инчхон Юнайтед» стоят более высокие задачи и команда может побороться за тройку сильнейших.

«Ульсан Хёндэ»

Турнирное положение: коллектив из Ульсана является главным претендентом на чемпионский титул в этом сезоне.

В настоящий момент ульсанцы имеют в своем активе 27 очков и возглавляют турнирную таблицу.

Ульсанская команда смогла 29 раз поразить ворота соперника и 17 раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «тигры» разгромили «Тэджон Ситизен» (4:1), а до этого проиграли «Канвону» (0:1) и «Гвангю» (1:2).

Перед этим «Ульсан Хёндэ» сыграл вничью с «Кимчхон Санму» (2:2), но переиграл «Сеул» (1:0), «Тэгу» (2:1) и «Чеджу Юнайтед» (3:1).

Не сыграют: наставник команды Хон Мён Бо сможет рассчитывать на всех футболистов.

Состояние команды: «Ульсан Хёндэ» является действующим победителем чемпионата и защищает свой титул. Также команда смогла дойти до полуфинала азиатской Лиги чемпионов, но там по пенальти уступила японской «Йокогаме».

Задачей «Ульсан Хёндэ», безусловно, является чемпионство, поскольку команда по праву считается сильнейшей в лиге.

Статистика для ставок

«Ульсан Хёндэ» не может выиграть у «Инчхон Юнайтед» на протяжении 4 матчей

«Ульсан Хёндэ» выиграл только 1 из последних 4 матчей

«Инчхон Юнайтед» забивает на протяжении 5 матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ульсан Хёндэ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.35, а победа «Инчхон Юнайтед» — в 3.10.

ТБ 2,5 оценивается в 2.00, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.80.

Прогноз: «Инчхон Юнайтед» является неудобным соперником для «Ульсан Хёндэ». К тому же, в последних играх команда из Ульсана откровенно не впечатляет, поэтому можно предположить, что все завершится вничью.

Ставка: ничья за 3.35.

Прогноз: в последнее время команды изрядно забивают, поэтому практически наверняка поразят ворота друг друга и сейчас.

Ставка: обе забьют за 1.77.