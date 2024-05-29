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    Смогут ли «Инчхон Юнайтед» и «Ульсан Хёндэ» определить сильнейшего?

    «Инчхон Юнайтед» — «Ульсан Хёндэ». Ставка (к. 3.35) и прогноз на футбол, чемпионат Южной Кореи, 29 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Южная Корея. К-Лига Прогнозы на Футбол Южной Кореи
    Прогноз и ставки на «Инчхон Юнайтед» — «Ульсан Хёндэ»
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    «Ульсан Хёндэ»
    «Инчхон Юнайтед» на своем поле сыграет против «Ульсан Хёндэ» в 15-м туре чемпионата Южной Кореи. Встреча состоится 29 мая и начнется в 13:30 по мск. «Инчхон Юнайтед» — «Ульсан Хёндэ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 29 Мая 2024 года

    Инчхон Юнайтед

  • Инчхон
    •  Инчхон Юнайтед 13:30 Ульсан Хендай

    Ульсан Хендай

  • Южная Корея. К-Лига
    •

    «Инчхон Юнайтед»

    Турнирное положение: команда из Инчхона является середняком текущего сезона южнокорейского чемпионата.

    Инчхонцы в настоящий момент имеют в своем активе 18 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

    За 14 туров инчхонский коллектив смог 18 раз поразить ворота соперника и 17 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «журавли» сыграли вничью с «Гвангю» (1:1), а до этого переиграли «Тэджон Ситизен» (1:0).

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    Перед этим же «сине-желтые» проиграли «Сеулу» (1:2) и поделили очки с «Кимчхон Санму» (2:2).

    Не сыграют: травмированные и дисквалифицированные отсутствуют.

    Состояние команды: в минувшем сезоне «Инчхон Юнайтед» регулярный чемпионат завершил не шестой строчке, а в чемпионской зоне оказался пятым.

    Пока что подопечные Джо Сун Хвана идут по прошлогоднему графику, однако думается, что перед «Инчхон Юнайтед» стоят более высокие задачи и команда может побороться за тройку сильнейших.

    «Ульсан Хёндэ»

    Турнирное положение: коллектив из Ульсана является главным претендентом на чемпионский титул в этом сезоне.

    В настоящий момент ульсанцы имеют в своем активе 27 очков и возглавляют турнирную таблицу.

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    • Ульсанская команда смогла 29 раз поразить ворота соперника и 17 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «тигры» разгромили «Тэджон Ситизен» (4:1), а до этого проиграли «Канвону» (0:1) и «Гвангю» (1:2).

    Перед этим «Ульсан Хёндэ» сыграл вничью с «Кимчхон Санму» (2:2), но переиграл «Сеул» (1:0), «Тэгу» (2:1) и «Чеджу Юнайтед» (3:1).

    Не сыграют: наставник команды Хон Мён Бо сможет рассчитывать на всех футболистов.

    Состояние команды: «Ульсан Хёндэ» является действующим победителем чемпионата и защищает свой титул. Также команда смогла дойти до полуфинала азиатской Лиги чемпионов, но там по пенальти уступила японской «Йокогаме».

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    Задачей «Ульсан Хёндэ», безусловно, является чемпионство, поскольку команда по праву считается сильнейшей в лиге.

    Статистика для ставок

    • «Ульсан Хёндэ» не может выиграть у «Инчхон Юнайтед» на протяжении 4 матчей

    • «Ульсан Хёндэ» выиграл только 1 из последних 4 матчей

    • «Инчхон Юнайтед» забивает на протяжении 5 матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ульсан Хёндэ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.35, а победа «Инчхон Юнайтед» — в 3.10.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.00, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.80.

    Прогноз: «Инчхон Юнайтед» является неудобным соперником для «Ульсан Хёндэ». К тому же, в последних играх команда из Ульсана откровенно не впечатляет, поэтому можно предположить, что все завершится вничью.

    Ставка: ничья за 3.35.

    Прогноз: в последнее время команды изрядно забивают, поэтому практически наверняка поразят ворота друг друга и сейчас.

    Ставка: обе забьют за 1.77.

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    «Инчхон Юнайтед» — «Ульсан Хёндэ». «Инчхон Юнайтед» на своем поле сыграет против «Ульсан Хёндэ» в 15-м туре чемпионата Южной Кореи. Встреча состоится 29 мая и начнется в 13:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Инчхон Юнайтед» — «Ульсан Хёндэ» с коэффициентом 3.35.
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