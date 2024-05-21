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    Маттеус назвал Крооса величайшим немецким футболистом

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    Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус высказался о решении полузащитника «Реала» Тони Крооса завершить футбольную карьеру после окончания чемпионата Европы 2024-го года.

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    «Он, возможно, величайший немецкий футболист. Он выигрывал чемпионат мира, много раз побеждал в Лиге чемпионов. Он может увенчать себя титулом чемпиона Европы. Сейчас самое подходящее время.

    Как и Филипп Лам, он завершает карьеру на пике. Кроос обладает дальновидностью, он знает, чего может ожидать от своего тела. Это очень разумно.

    Сможет ли он выиграть "Золотой мяч"? Это зависит от успехов в Лиге чемпионов и на чемпионате Европы», — сказал Маттеус журналисту Максимилиану Коху.

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    • Ранее сам Кроос прокомментировал свое решение завершить футбольную карьеру после Евро-2024. В нынешнем сезоне полузащитник провел 45 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил гол и сделал 8 голевых передач.

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