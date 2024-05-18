Тухель прокомментировал сезон «Баварии» без трофеев

Наставник «Баварии»оценил выступление мюнхенского клуба в сезоне-2023/2024.

«Если бы вы проанализировали сезон в одном предложении, вы, конечно, могли бы сказать, что сезон без титулов с "Баварией" неудовлетворителен. Очевидно, что нас также очень разочаровало выступление в Кубке Германии, и мы несём за это полную ответственность.

Мы вторые в Бундеслиге и всё ещё боремся за это место. Нашего набора очков было бы достаточно, чтобы выиграть титул в 9 из последних 11 сезонов. Также на протяжении сезона у нас были серьёзные проблемы с травмами. "Байер" отказывался проигрывать весь сезон. В сложившихся обстоятельствах с набранными очками всё в порядке.

Сезон Лиги чемпионов был идеальным до 87-й минуты в Мадриде. Стоит взглянуть на сезон по-разному. Мы никогда не будем уклоняться от своих обязанностей. Но мы имеем право уйти из этих 15 месяцев с высоко поднятой головой», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».