ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Наумов«"Зенит" превратился в клуб, который портит наш футбол». Николай Наумов — о деградации игроков Семака, финише сезона РПЛ и системе «Локо»
    Все новости спорта

    Тухель прокомментировал сезон «Баварии» без трофеев

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария
    Наставник «Баварии» Томас Тухель оценил выступление мюнхенского клуба в сезоне-2023/2024.

    Томас Тухель
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Тухель

    «Если бы вы проанализировали сезон в одном предложении, вы, конечно, могли бы сказать, что сезон без титулов с "Баварией" неудовлетворителен. Очевидно, что нас также очень разочаровало выступление в Кубке Германии, и мы несём за это полную ответственность.

    Мы вторые в Бундеслиге и всё ещё боремся за это место. Нашего набора очков было бы достаточно, чтобы выиграть титул в 9 из последних 11 сезонов. Также на протяжении сезона у нас были серьёзные проблемы с травмами. "Байер" отказывался проигрывать весь сезон. В сложившихся обстоятельствах с набранными очками всё в порядке.

    Сезон Лиги чемпионов был идеальным до 87-й минуты в Мадриде. Стоит взглянуть на сезон по-разному. Мы никогда не будем уклоняться от своих обязанностей. Но мы имеем право уйти из этих 15 месяцев с высоко поднятой головой», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Динамо» сделать серьезный шаг навстречу чемпионству?
  • «Динамо» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Обеим командам позарез нужна победа
  • «Сочи» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Усик накажет Фьюри и станет абсолютным чемпионом?
  • Усик — Фьюри. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 18 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Сочи — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Усик — Фьюри
  • Бои
  • Завтра в 01:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Валенсия — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры