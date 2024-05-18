Тренер «Наполи»: Хвиче нужно дать время для роста

Главный тренервысказался о полузащитнике команды

«У клуба будет своя стратегия, и он будет знать, что делать, чтобы оживить эту команду и вернуть её на ту позицию, которую она заслуживает.

Кварацхелия — важный игрок, он молод и временами проявляет себя, но, когда игрок обладает качеством выше среднего, ему нужно дать время для роста. На мой взгляд, он уже почти чемпион», — приводит слова Кальцоны Football Italia.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал девять ассистов.