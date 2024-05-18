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    Жиго в шоке от ухода Джикии из «Спартака»

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    Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго отреагировал на уход Георгия Джикии из московской команды этим летом.

    Самуэль Жиго
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    Самуэль Жиго

    «Я видел новость про уход Джикии. Если честно, я в шоке. Мне жаль, потому что для меня Георгий — олицетворение духа капитана "Спартака". Он действительно хороший парень, очень забавный и действительно классный защитник.

    Когда я впервые приехал в Россию, Джикия помог мне с адаптацией, научил меня некоторым русским словам — хорошим и плохим. А ещё сильно помогал мне в период, когда я порвал крестообразные связки.

    Повторюсь, мне очень жаль. Я желаю ему всего наилучшего. Мы до сих пор общаемся, он честный парень, с которым было приятно играть рядом», — цитирует Жиго «Чемпионат».

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