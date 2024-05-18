Жиго в шоке от ухода Джикии из «Спартака»

Бывший защитникотреагировал на уходиз московской команды этим летом.

«Я видел новость про уход Джикии. Если честно, я в шоке. Мне жаль, потому что для меня Георгий — олицетворение духа капитана "Спартака". Он действительно хороший парень, очень забавный и действительно классный защитник.

Когда я впервые приехал в Россию, Джикия помог мне с адаптацией, научил меня некоторым русским словам — хорошим и плохим. А ещё сильно помогал мне в период, когда я порвал крестообразные связки.

Повторюсь, мне очень жаль. Я желаю ему всего наилучшего. Мы до сих пор общаемся, он честный парень, с которым было приятно играть рядом», — цитирует Жиго «Чемпионат».