Тухель продлит контракт с «Баварией»

не покинет пост главного тренерапосле завершения сезона.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, руководство мюнхенского клуба и 50-летний специалист аннулировали договоренность о досрочном прекращении сотрудничества, которая была достигнута в начале года.

Более того, в ближайшее время Тухель подпишет новый контракт с «Баварией. Соглашение будет рассчитано до лета 2026 года.

Напомним, ранее "Бавария" не смогла договориться с Хаби Алонсо, который решил остаться в "Байере", с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном и с наставником сборной Австрии Ральфом Рангником, а также отказалась от возвращения Ханса-Дитера Флика.

В сезоне-2023/2024 "Бавария" под руководством Тухеля не выиграла ни одного трофея.