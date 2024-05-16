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    Тухель продлит контракт с «Баварией»

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    Томас Тухель не покинет пост главного тренера «Баварии» после завершения сезона.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    По информации журналиста Флориана Плеттенберга, руководство мюнхенского клуба и 50-летний специалист аннулировали договоренность о досрочном прекращении сотрудничества, которая была достигнута в начале года.

    Более того, в ближайшее время Тухель подпишет новый контракт с «Баварией. Соглашение будет рассчитано до лета 2026 года.

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    • Напомним, ранее "Бавария" не смогла договориться с Хаби Алонсо, который решил остаться в "Байере", с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном и с наставником сборной Австрии Ральфом Рангником, а также отказалась от возвращения Ханса-Дитера Флика.

    В сезоне-2023/2024 "Бавария" под руководством Тухеля не выиграла ни одного трофея.

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