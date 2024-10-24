«Челси» разбил «Панатинаикос», «Фиорентина» справилась с «Санкт-Галленом»

В матче второго тура общего этапа Лиги конференцийна выезде разгромилсо счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился Жоау Феликс, также голы на счету Михаила Мудрика и Кристофера Нкунку. За хозяев забил Факундо Пеллистри.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Панатинаикос — Челси 1:4 Голы: 0:1 Жоау Фелиш (23'), 0:2 Михаил Мудрик (49'), 0:3 Жоау Фелиш (55'), 0:4 Кристофер Нкунку (пенальти) (59'), 1:4 Факундо Пельистри (69') Панатинаикос: Бартломей Дронговский, Барт Схенкевелд, Тин Едвай, Филип Младенович (Георгиос Ваяннидис, 60'), Адам Черин, Неманья Максимович, Даниэль Мансини (Тете, 60'), Аззедин Унаи (Анастасиос Бакасетас, 80'), Факундо Пельистри (Филип Джуричич, 70'), Яннис Коцирас, Александр Еремеевн (Андраж Шпорар, 71') Челси: Филип Йоргенсен, Марк Кукурелья, Бенуа Бадьяшиль, Аксель Дисаси, Кристофер Нкунку (Марк Гиу, 61'), Кирман Дьюсбери-Холл (Карни Чуквуэмека, 77'), Энцо Фернандес (Чезаре Казадей, 70'), Ренато Вейга, Жоау Фелиш, Михаил Мудрик, Педру Нету (Тирик Джордж, 61') Предупреждения: Филип Младенович (58'), Аксель Дисаси (90 + 3')

«Челси» набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу. У «Панатинаикоса» 1 балл и 24-я строчка.

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Также «Фиорентина» в гостях переиграла «Санкт-Галлен» с результатом 4:2.

На голы Лукаса Мартинеса, Нанитамо Иконе, который отметился дублем, и Робина Госенса хозяева ответили точными ударами Феликса Мамбимби и Лукаса Гортлера.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Санкт-Галлен — Фиорентина 2:4 Голы: 1:0 Феликс Мамбимби (23'), 1:1 Лукас Мартинес Куарта (50'), 1:2 Жонатан Иконе (54'), 2:2 Лукас Гёртлер (62'), 2:3 Жонатан Иконе (69'), 2:4 Робин Гозенс (90 + 3') Санкт-Галлен: Лоуренс Ати-Зиги, Гюго Вандермерш, Штефан Амбросиус (Альберт Вальчи, 26'), Йозо Станич, Янник Ноа, Лукас Гёртлер (Михайло Стеванович, 83'), Жорди Кинтилья, Бастьен Тома, Кевин Чобот (Christian Witzig, 63'), Виллем Геббельс (Мустафа Сиссе, 83'), Феликс Мамбимби (Шадрак Аколо, 64') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Кристиано Бираги (Робин Гозенс, 83'), Лукас Мартинес Куарта, Матиас Морено (Пьетро Комуццо, 46'), Микаель Кайоде, Эдоардо Бове (Лукас Бельтран, 63'), Ясин Адли (Данило Катальди, 63'), Амир Ричардсон, Кристиан Куаме, Риккардо Соттиль (Фабьяно Паризи, 85'), Жонатан Иконе Предупреждения: Йозо Станич (45 + 3'), Феликс Мамбимби (45 + 6'), Кристиан Куаме (45 + 6'), Данило Катальди (70'), Christian Witzig (86')

У «Фиоренитины» теперь 6 очков и 2-е место. У «Санкт-Галлена» 2 балла и 35-я строчка.

Помимо этого, «Рапид» минимально одолел «Ноа» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Дион Бейджо.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Рапид Вена — Ноа 1:0 Гол: 1:0 Дион Белё (31') Рапид Вена: Никлас Хедль, Бендегуз Болла, Ненад Цветкович, Серж Ро-Яо, Йонас Ауэр, Лукас Гргич, Мамаду Сангаре (Dennis Kaygin, 67'), Кристоф Ланг (Tobias Hedl, 84'), Дион Белё (Николаус Вурмбранд, 90'), Маттиас Зайдль (Роман Кершбаум, 90'), Гвидо Бургшталлер (Ноа Бишоф, 67') Ноа: Гюдмюндюр Тоураринссон (Оганес Амбарцумян, 17'), Сергей Мурадян, Гонсалу Силва, Густаво Сангаре (Артак Дашян, 76'), Ян Этеки, Виржиль Пинсон, Матеус Аиас (Goncalo Gregorio, 63'), Имран Улад Омар (Гор Манвелян, 46'), Helder, Bryan Mendoza (Эральдо Чинари, 63'), Ognen Cancarevic Предупреждения: Матеус Аиас (34'), Густаво Сангаре (36'), Бендегуз Болла (80')

После этой победы у «Рапида» стало 6 очков и 6-е место. У «Ноа» 3 балла и 16-я строчка.

И, наконец, «Хартс» оказался сильнее «Омонии» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Алан Форрест и Блэр Спиттал.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Хартс — Омония 2:0 Голы: 1:0 Алан Форрест (16'), 2:0 Блер Шпитталь (23') Хартс: Крэйг Гордон, Адам Форрестер (Дэниел Ойогоке, 63'), Фрэнки Кент, Кай Роулес, Стивен Кингсли (Барри Маккей, 83'), Малачи Боатенг, Кэмерон Девлин, Алан Форрест (Джеймс Пенрис, 73'), Блер Шпитталь (Ян Дханда, 73'), Лоуренс Шанклэнд, Кеннет Варгас (Джордж Грант, 64') Омония: Филип Хеландер, Сену Кулибали, Альфа Дионку (Яннис Масурас, 68'), Фабиано, Велько Шимич (Лойзос Лойзу, 53'), Новица Эракович, Матео Марич, Харалампос Харалампус, Амин Хаммас (Фотис Кицос, 83'), Вилли Семедо (Alioum Saidou, 68'), Мариуш Стемпиньски (Андроникос Какулис, 68') Предупреждения: Лоуренс Шанклэнд (3'), Матео Марич (6'), Адам Форрестер (49'), Крэйг Гордон (57'), Сену Кулибали (62')

У «Хартса» теперь 6 очков и 5-я строчка, у «Омонии» осталось 3 балла и 14-е место.