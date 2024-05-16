Карпин прокомментировал выбор состава сборной России на товарищеский матч с Беларусью

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал расширенный состав национальной команды на товарищеский матч против Беларуси.

«Окончательный состав будет объявлен уже на следующей неделе. В списке отсутствует Александр Головин — он восстанавливается после травмы и, очевидно, не будет готов к матчу в Минске.

Что касается футболистов, которые могут сыграть в Суперфинале Фонбет Кубка России, то, если Мостовой, Сергеев и Латышонок окажутся в финальном списке, приедут в сборную после игры за кубок. То же самое с Алексеем Миранчуком — 2 июня у него заключительный матч в чемпионате Италии, после которого, если ничего не помешает, он присоединится к команде», — приводит слова Карпина пресс-служба национальной команды.

Товарищеский матч между сборными России и Беларуси состоится 7-го июня на олимпийском стадионе «Динамо».