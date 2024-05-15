Шалимов: ЦСКА будет сложно выиграть две игры подряд у «Зенита»

Игорь Шалимов Фото: globallookpress.com
«Две игры подряд очень сложно выиграть. Мне кажется, что ЦСКА будет играть от обороны. Если "Зенит" первый забьёт, то его шанс на проход в следующую стадию сильно повысится.
Если мы берём прошлый матч в РПЛ, ЦСКА практически ничего не создал, но победил в той игре, хотя "Зенит" очень активно атаковал», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, ответная игра пройдёт сегодня, 15 мая, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.
Первый матч команд состоялся 2 мая и завершился со счётом 1:1.