Шалимов: ЦСКА будет сложно выиграть две игры подряд у «Зенита»

Российский тренерподелился мнением об ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Зенитом».

«Две игры подряд очень сложно выиграть. Мне кажется, что ЦСКА будет играть от обороны. Если "Зенит" первый забьёт, то его шанс на проход в следующую стадию сильно повысится.

Если мы берём прошлый матч в РПЛ, ЦСКА практически ничего не создал, но победил в той игре, хотя "Зенит" очень активно атаковал», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ответная игра пройдёт сегодня, 15 мая, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

Первый матч команд состоялся 2 мая и завершился со счётом 1:1.