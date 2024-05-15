ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Петер ШнайдерКультурный шок от Австрии, первые победы Норвегии и Франции
    Все новости спорта

    Шалимов: ЦСКА будет сложно выиграть две игры подряд у «Зенита»

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России ЦСКА Зенит
    Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением об ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Зенитом».

    Игорь Шалимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Шалимов

    «Две игры подряд очень сложно выиграть. Мне кажется, что ЦСКА будет играть от обороны. Если "Зенит" первый забьёт, то его шанс на проход в следующую стадию сильно повысится.

    Если мы берём прошлый матч в РПЛ, ЦСКА практически ничего не создал, но победил в той игре, хотя "Зенит" очень активно атаковал», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Напомним, ответная игра пройдёт сегодня, 15 мая, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

    Первый матч команд состоялся 2 мая и завершился со счётом 1:1.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Для «Зенита» настал момент истины
  • «Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Смогут ли «Аталанта» и «Ювентус» выявить сильнейшего в основное время?
  • «Аталанта» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Проиграет ли «Манчестер Юнайтед» дома «Ньюкаслу»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.79
  • Экспресс дня 15 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Брайтон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Альмерия — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Зверев — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры