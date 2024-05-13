КДК накажет «Динамо» за массовое выбегание тренеров на поле после гола в ворота «Балтики»

15 мая рассмотрит массовый выход тренерского штабаза пределы технической зоны после гола в воротав матче 28-го тура РПЛ.

11 мая «Динамо» добилось победы в Калининграде со счетом 3:2, проигрывая по ходу второго тайма. Победный мяч бело-голубые забили на 9-й добавленной к основному времени минуте.

«В матче "Рубин" — "Ростов" задержка выхода команды "Ростов" из раздевалки на две минуты перед началом матча, а также удаление двух игроков. В матче "Балтика" — "Динамо" представители клубного СМИ вышли на поле сразу после матча, не дожидаясь двухминутной паузы, что является нарушением технического регламента. Также рассмотрим массовое выбегание тренерского штаба и персонала в компенсированное время после забитого гола. В матче "Оренбург" — "Локомотив" главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия выходил за пределы технической зоны, это его восьмое нарушение в сезоне», — приводит ТАСС слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.