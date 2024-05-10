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    Анчелотти считает, что Винисиус очень близок к завоеванию «Золотого мяча»

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре нападающего команды Винисиуса Жуниора.

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    «Винисиус очень близок к завоеванию "Золотого мяча". Когда я приехал сюда, я встретил невероятного игрока. С тех пор он значительно улучшился. Он очень серьезный профессионал, он заслуживает всего, чего достиг.

    Винисиус — один из лучших игроков в мире. Это его момент. Он помог нам выйти в финал Лиги чемпионов и выиграть ла лигу», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

    В нынешнем сезоне Винисиус провел за «Реал» 36 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 21 мяч и сделал 11 результативных передач.

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