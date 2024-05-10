Анчелотти считает, что Винисиус очень близок к завоеванию «Золотого мяча»

Главный тренервысказался об игре нападающего команды

«Винисиус очень близок к завоеванию "Золотого мяча". Когда я приехал сюда, я встретил невероятного игрока. С тех пор он значительно улучшился. Он очень серьезный профессионал, он заслуживает всего, чего достиг.

Винисиус — один из лучших игроков в мире. Это его момент. Он помог нам выйти в финал Лиги чемпионов и выиграть ла лигу», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

В нынешнем сезоне Винисиус провел за «Реал» 36 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 21 мяч и сделал 11 результативных передач.