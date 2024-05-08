Терзич: Мы росли с каждым матчем и в итоге поняли, что можем стать командой, которая всех удивит

Главный тренер дортмундскойвысказался о победе в матче с(1:0) и выходе в финал Лиги чемпионов.

«Перед первой игрой с ПСВ мы впервые заговорили о том, что путешествие в Лондон может оказаться коротким. Тогда многие еще были в замешательстве. В прошлом сезоне мы упустили чемпионство на своем поле в заключительном туре. Я рад, что теперь мы можем чем-то отплатить болельщикам.

Мы росли с каждым матчем и в итоге поняли, что можем стать командой, которая всех удивит. Я очень рад выходу в финал с моей командой», — приводит слова Терзича пресс-служба УЕФА.

Таким образом, «Боруссия» по сумме двух матчей обыграла «ПСЖ» и в третий раз в истории вышла в финал Лиги чемпионов.

Соперником «Боруссии» станет победитель пары «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2).