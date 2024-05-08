ОконченПСЖ — Боруссия Дортмунд 0:1Онлайн
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    Джейдон Санчо и Матс Хуммельс«ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд 0:1. Онлайн
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    Терзич: Мы росли с каждым матчем и в итоге поняли, что можем стать командой, которая всех удивит

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    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о победе в матче с «ПСЖ» (1:0) и выходе в финал Лиги чемпионов.

    Эдин Терзич
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    Эдин Терзич

    «Перед первой игрой с ПСВ мы впервые заговорили о том, что путешествие в Лондон может оказаться коротким. Тогда многие еще были в замешательстве. В прошлом сезоне мы упустили чемпионство на своем поле в заключительном туре. Я рад, что теперь мы можем чем-то отплатить болельщикам.

    Мы росли с каждым матчем и в итоге поняли, что можем стать командой, которая всех удивит. Я очень рад выходу в финал с моей командой», — приводит слова Терзича пресс-служба УЕФА.

    Таким образом, «Боруссия» по сумме двух матчей обыграла «ПСЖ» и в третий раз в истории вышла в финал Лиги чемпионов.

    Соперником «Боруссии» станет победитель пары «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2).

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