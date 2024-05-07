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    Киряков: Давайте не будем говорить о Тюкавине в Европе, ему еще до этого далеко

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    Известный тренер Сергей Кирьяков высказался о нападающим московского «Динамо» Константине Тюкавине.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Давайте не будем говорить о Тюкавине в Европе. У нас всё время игроков превозносят, а потом при неудачной полосе снова опускают на землю. До Европы Константину ещё далеко, и я не согласен с теми, кто говорит, что пора уезжать.

    Там совсем другой уровень, это другая планета. Защитники быстрее, мощнее. Тюкавину нужно самому для себя решить, готов ли он к переезду в европейский чемпионат. Там нужно каждый день на 100% выкладываться и доказывать. У нас немного другой менталитет в этом плане. Если это "я приеду и сразу должен играть", то точно нет. Я к этому отношусь с осторожностью», — цитирует Кирьякова «Чемпионат».

    В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и сделал девять результативных передач.

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