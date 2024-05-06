Ташуев назвал лучших игроков и тренеров этого сезона в РПЛ

Экс-наставник воронежского «Факела»представил свою версию лучших футболистов и тренеров РПЛ нынешнего сезона.

«В тройку лучших игроков большой выбор, но я бы включил нападающих Константина Тюкавина и Матео Кассьерру. Константин вышел на другой уровень. Еще бы назвал молодого футболиста "Балтики" — Данила Козлова. Получилось два нападающих‑бомбардира и парень, который в потенциале способен стать одним из лучших в РПЛ.

Из дебютантов 100% запомнился Козлов. Он самый яркий в РПЛ. Еще Аббосбек Файзуллаев из ЦСКА. В "Спартаке" никого такого нет. В "Ростове" выделил бы Илью Ваханию.

А вот лучших тренеров сезона сложно выбрать. Лига стала очень ровной. Специалисты, которые работают давно — Валерий Карпин, Игорь Осинькин — прогрессируют, что объясняется стабильностью.

У них было время для локальных успехов, а о таком только мечтать можно, особенно мне, ха‑ха А так особо выделить некого. Все стабильны и подтверждают свой класс, особенно российские специалисты. Не назвал бы сейчас лучшим никого. Итог сезона официально подтвердит, кто больше достоин этого звания», — цитирует Ташуева Sport24.