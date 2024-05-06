Семак о ничьей с «Факелом»: Соперник ждал нашу ошибку, вот и все

Главный тренервысказался о ничейном результате своей команды в матче 27-го тура РПЛ с(1:1).

«Учитывая турнирную ситуацию, сложную игру на выезде, ничья с "Факелом" — положительный результат? Какой положительный, отрицательный, конечно.

Нужно было забивать ещё. Во втором тайме были очень хорошие моменты. К сожалению не забили второй, так довели бы матч до победы. Соперник ждал нашу ошибку, вот и всё. Счёт достаточно хрупкий и в конце концов и допустили эту ошибку. Выход Алипа — единственный шанс "Факела" выпускать высокорослых игроков, бороться. Мы добавили ещё одного игрока в центр обороны.

Думаю, что не надо было садиться (в оборону). Необязательные ауты, которые мы допускали около своих ворот, в конце концов и привели к 11‑метровому. В первом тайме "Факел" глубоко оборонялся, тяжело вскрывать такую оборону. Во втором у нас появились контратаки, которые мы должны были завершать, но не смогли забить», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 51-м очком в активе. В следующем поединке «сине-бело-голубые» сыграют против ЦСКА 11-го мая.