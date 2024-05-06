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    Семак о ничьей с «Факелом»: Соперник ждал нашу ошибку, вот и все

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ничейном результате своей команды в матче 27-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Учитывая турнирную ситуацию, сложную игру на выезде, ничья с "Факелом" — положительный результат? Какой положительный, отрицательный, конечно.

    Нужно было забивать ещё. Во втором тайме были очень хорошие моменты. К сожалению не забили второй, так довели бы матч до победы. Соперник ждал нашу ошибку, вот и всё. Счёт достаточно хрупкий и в конце концов и допустили эту ошибку. Выход Алипа — единственный шанс "Факела" выпускать высокорослых игроков, бороться. Мы добавили ещё одного игрока в центр обороны.

    Думаю, что не надо было садиться (в оборону). Необязательные ауты, которые мы допускали около своих ворот, в конце концов и привели к 11‑метровому. В первом тайме "Факел" глубоко оборонялся, тяжело вскрывать такую оборону. Во втором у нас появились контратаки, которые мы должны были завершать, но не смогли забить», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

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