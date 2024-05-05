Marca: «Реал» предложит новый контракт Менди

Левый защитник мадридского «Реал»может продлить контракт с клубом.

Как сообщает издание Marca, руководство «сливочных» готовит новое соглашение для 28-летнего француза.

Его нынешний контракт истекает летом 2025 года. Тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти доволен игрой Менди и его ролью в раздевалке, поэтому хочет его сохранить в клубе.

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Ферлан Менди в 2018 году перешел в «Реал» из «Лиона». Всего за команду сыграл 166 матчей, забил 6 голов, отдал 10 передач. На портале Transfermarkt его оценивают в € 20 млн.