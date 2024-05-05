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    Литвинов: Слишкович умеет разрядить обстановку

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    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о временном тренере команды Владимире Слишковиче.

    Руслан Литвинов
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    Руслан Литвинов

    «Спокойный, веселый и интеллигентный. Слишкович умеет разрядить обстановку, чтобы было спокойнее.

    Владимира знаем давно, было много ситуаций, где можно было посмеяться», — приводит слова Литвинова Sport24.

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    • Владимир Слишкович стал временным тренером «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля. Под его руководством команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (0:0), а также разгромила «Ростов» (5:1) и одержала победы над «Локомотивом» (3:2) и «Динамо» (2:0).

    «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 матчей.

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    В ближайшем матче «Спартак» сыграет 5 мая против «Пари НН», начало — в 19:00 мск. LiveSport.Ru приготовил специальный прогноз на эту игру.

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