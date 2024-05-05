Литвинов: Слишкович умеет разрядить обстановку

Полузащитник «Спартака»поделился мнением о временном тренере команды

«Спокойный, веселый и интеллигентный. Слишкович умеет разрядить обстановку, чтобы было спокойнее.

Владимира знаем давно, было много ситуаций, где можно было посмеяться», — приводит слова Литвинова Sport24.

Владимир Слишкович стал временным тренером «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля. Под его руководством команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (0:0), а также разгромила «Ростов» (5:1) и одержала победы над «Локомотивом» (3:2) и «Динамо» (2:0).

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 матчей.

Календарь и таблица РПЛ

В ближайшем матче «Спартак» сыграет 5 мая против «Пари НН», начало — в 19:00 мск. LiveSport.Ru приготовил специальный прогноз на эту игру.