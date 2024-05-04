Серхи Роберто готов продлить контракт с «Барселоной»

Защитник «Барселоны»готов остаться в каталонской команде, пролонгировав свой контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее о желании сохранить футболиста в команде заявил главный тренер «Барселоны» Хави.

Отмечается, что детали возможного контракта будут уточнены в ближайшие дни после очередной встречи Серхи Роберто с представителями «Барселоны».

Напомним, Роберто является воспитанником «Барселоны». Действующее соглашение футболиста с каталонской командой истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.