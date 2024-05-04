Деменко оценил работу Мусаева в «Краснодаре»

Бывший полузащитник «Краснодара»поделился мнением относительно работы российского специалистав стане «быков».

«Мурад попал в трудную ситуацию. Задача — только первое место. Сейчас команда бьётся, не опустила руки, а, наоборот, догнала "Зенит". "Краснодар" уже мог выйти вперёд с "Крыльями Советов", но не получилось. По крайней мере, Мусаев поднял в коллективе настрой за короткое время. Он задал правильную психологию ребятам.

"Краснодар" показывает хороший футбол. Это говорит о том, что тренер действительно преподнёс что-то своё, кто бы что ни говорил», — сказал Деменко «Чемпионату».

Мусаев был назначен на должность главного тренера «Краснодара» 14 марта 2024 года. На этом посту он сменил сербского специалиста Владимира Ивича.