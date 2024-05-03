Клопп: Останется ли Салах? Это не моя тема для обсуждения

Главный тренер «Ливерпуля»ответил на вопрос о будущем египетского нападающегов мерсисайдском клубе.

Напомним, действующий контракт форварда с «красными» рассчитан до лета 2026 года.

«Это больше не моя тема для обсуждения. Не думаю, что мне следует об этом говорить, решать другим, в первую очередь Мо. Эти решения будут принимать другие люди», — приводит слова Клоппа известный журналист Джеймс Пирс в социальной сети X (ранее Twitter).

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Вместе с «красными» он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии, внутренние кубки и стал победителем клубного чемпионата мира.

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В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провёл 41 матч во всех турнирах, забил 24 гола и сделал 13 результативных передач.