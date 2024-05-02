Зарема: Может, «Краснодар» прозреет и пригласит Слишковича главным тренером

, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, чтодолжен стать постоянным тренером красно-белых.

«Думаю, если Амарал не сможет найти и привезти тренера даже к июню, как и не удалось договориться весной (отсюда и сильно запоздалое увольнение Абаскаля), то Малышев помпезно заявит, что Слишковичу дали шанс, он им воспользовался, и пожелания болельщиков были услышаны.

А если Амарал все-таки найдет хоть кого-то, то, несмотря на все беспроигрышные серии, Слишковича поблагодарят и, в лучшем случае, оставят при клубе на "черный день", что в корне неверно по отношению к новому тренеру и изначально внесет ненужную нервозность и недоверие.

Если Слишкович чувствует в себе силы стать главным тренером, как это было у Ваноли, который не отправился в "Тоттенхем" с Конте, взял Кубок и успешно выводит "Венецию" в Серию А, то ему не нужно оставаться как вечно запасному варианту.

Может, тот же "Краснодар" прозреет и пригласит главным тренером — Слишкович РПЛ знает, по-русски говорит и стрессоустойчивый», — приводит слова Салиховой Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

После отставки Гильермо Абаскаля временным тренером «Спартака» стал Владимир Слишкович. Под его руководством команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (0:0), а также разгромила «Ростов» (5:1) и одержала победы над «Локомотивом» (3:2) и «Динамо» (2:0).