ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Спартак»«Спартак» в двух шагах от Кубка России. Соболев с Игнатовым приблизили красно-белых к трофею
  • 14:12
    • Стало известно, когда сборная России сыграет с Белоруссией
  • 15:33
    • Гвардиола и Артета — среди претендентов на приз лучшему тренеру апреля в АПЛ
  • 15:00
    • АПЛ назвала номинантов на приз лучшему игроку апреля
  • 14:54
    • «Анхайм» объявил о подписании российского вратаря
  • 14:36
    • «Милан» определился с основным кандидатом на пост главного тренера
    Все новости спорта

    Зарема: Может, «Краснодар» прозреет и пригласит Слишковича главным тренером

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Краснодар РПЛ Футбол России
    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что Владимир Слишкович должен стать постоянным тренером красно-белых.

    Зарема Салихова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Зарема Салихова

    «Думаю, если Амарал не сможет найти и привезти тренера даже к июню, как и не удалось договориться весной (отсюда и сильно запоздалое увольнение Абаскаля), то Малышев помпезно заявит, что Слишковичу дали шанс, он им воспользовался, и пожелания болельщиков были услышаны.

    А если Амарал все-таки найдет хоть кого-то, то, несмотря на все беспроигрышные серии, Слишковича поблагодарят и, в лучшем случае, оставят при клубе на "черный день", что в корне неверно по отношению к новому тренеру и изначально внесет ненужную нервозность и недоверие.

  • Стало известно, есть ли у Карпина и Черчесова шанс возглавить «Спартак»
  • Читайте по теме

    • Если Слишкович чувствует в себе силы стать главным тренером, как это было у Ваноли, который не отправился в "Тоттенхем" с Конте, взял Кубок и успешно выводит "Венецию" в Серию А, то ему не нужно оставаться как вечно запасному варианту.

    Может, тот же "Краснодар" прозреет и пригласит главным тренером — Слишкович РПЛ знает, по-русски говорит и стрессоустойчивый», — приводит слова Салиховой Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    После отставки Гильермо Абаскаля временным тренером «Спартака» стал Владимир Слишкович. Под его руководством команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (0:0), а также разгромила «Ростов» (5:1) и одержала победы над «Локомотивом» (3:2) и «Динамо» (2:0).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА и «Зенит» много не забьют
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Кто окажется победителем в лондонском дерби?
  • «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • «Балтика» завершит свой путь в Кубке России?
  • «Ростов» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 2 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.80
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ростов — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  3.55
  • Прогноз на матч Рома — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Марсель — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Орландо — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры