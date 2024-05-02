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    Романцев: «Спартак» был сильнее «Динамо» во всех компонентах

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    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил игру красно-белых в матче с «Динамо» (2:0) в Кубке России.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    «"Спартак" выглядел по-разному в недавних матчах? Причины могут быть самыми разными — не угадываешь с составом, травмы... Наконец, противник, не давший сыграть, как ты планировал.

    В мои времена тренеры старались никогда не менять состав, с которым победили в предыдущей встрече. Видимо, сейчас многое изменилось.

    Думаю, не я один удивился, когда увидел, что "Динамо" вышло против "Спартака" без своего лидера и бомбардира Тюкавина, гол которого принес победу над "Зенитом". Выпустил его Личка уже при счете 0:2.

    Если бы в мои годы в состав не попал Гаврилов, Ярцев или Хидиятуллин, то я бы подумал, что сегодняшняя игра, как иногда говорят, проходная.

    А вот Слишкович, который поменял в "Спартаке" больше половины тех, кто начинал победный матч с "Локомотивом", с составом угадал. И победил.

    В этом матче "Спартак" был сильнее соперника во всех компонентах — в контроле мяча, быстроте принятия решений, переходе из обороны в атаку. "Динамо" же не проявило той собранности и строгости в обороне, которые отличали его во встрече с "Зенитом". Это дало возможность спартаковцам находить в ней уязвимые места. Подтверждение тому — первый гол, который Соболев забил головой из центра штрафной из-под наблюдавшего за этим Бальбуэны.

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    • А второй мяч "Спартак" добыл в контратаке, когда защитники, потеряв Соболева, позволили ему сделать скидку на Игнатова. "Динамо" пыталось переломить ход встречи, временами даже владело инициативой, но по-настоящему реальный момент забить был лишь у Смолова, не сумевшего переиграть уверенно действовавшего в этот вечер Селихова.

    Хорошая и очень важная в психологическом плане победа, которая вселила во всех нас, болельщиков "Спартака", веру в яркую и успешную концовку такого непростого сезона. Идем дальше!», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

    После отставки Гильермо Абаскаля временным тренером «Спартака» стал Владимир Слишкович. Под его руководством команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (0:0), а также разгромила «Ростов» (5:1) и одержала победы над «Локомотивом» (3:2) и «Динамо» (2:0).

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