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    Хуммельс: Нелегко сохранять спокойствие и принимать правильные решения в полуфинале ЛЧ

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    Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал победу команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ». Встреча прошла в Дортмунде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

    Матс Хуммельс
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    Матс Хуммельс

    «Сегодня мы сыграли лучший матч. Это была очень зрелая игра с нашей стороны. Мы помогали друг другу показать лучшую игру. Нелегко сохранять спокойствие и принимать правильные решения в полуфинале Лиги чемпионов, но мы хорошо справились с этим на протяжении длительного времени.

    Конечно, мы хотим поехать на "Уэмбли", но во вторник в Париже будет ещё один трудный матч. Если вы хотите выйти в финал, вы должны быть в готовы постоять за себя в Париже», — приводит слова Хуммельса официальный сайт УЕФА.

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    Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 7 мая, начало — в 22:00 мск.

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