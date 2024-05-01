Тухель: Странное ощущение — «Реал» превратил два момента в два гола

Главный тренер «Баварии»прокомментировал результат первого матча с мадридскимв полуфинале Лиги чемпионов.

Матч «Бавария» — «Реал» завершился вничью 2:2. Ответная игра состоится 8 мая в Мадриде.

«Мы начали очень хорошо и могли повести в счете уже с первой минуты. Затем мы перестали придерживаться нашего плана на игру. Пропустили гол, и ситуация осложнилась.

Во втором тайме стало лучше, мы проявили больше решимости. Мы вели со счетом 2:1 и все равно имели много моментов — нужно было забивать третий гол. Странное ощущение. Они превратили два момента в два гола.

Теперь ситуация предельно ясна. Победа в Мадриде и выход на "Уэмбли". Для меня это противостояние все еще с шансами 50 на 50. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.