2-й таймДинамо — СпартакОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Спартак»«Динамо» — «Спартак». Онлайн
  • 19:21
    • Рублев обыграл Алькараса в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде
  • 18:01
    • Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Мадриде
  • 17:18
    • «Динамо» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч Кубка России
    Все новости спорта

    Де Росси: «Байер» — физически крепкая команда, способная создавать угрозу чужим воротам

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Германии Байер Футбол Италии Рома
    Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси высказался об игре немецкого «Байера» перед очной встречей в полуфинале Лиги Европы.

    Даниэле Де Росси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниэле Де Росси

    «Мне нравится несколько вещей в команде соперника. Во-первых, у команды есть сильные игроки, которые имеют идеальные условия для прогресса. Во-вторых, "Байер" — это физически крепкая команда, способная создавать угрозу чужим воротам до последней секунды матча. Также "Байер" имеет сильных футболистов, способных усилить игру по ходу матча, выходя на замену.

    Если говорить о личностях, то я выделю Флориана Вирца, Алехандро Гримальдо, Патрика Шика, а также Виктора Бонифасе.

    Также вызывает уважение тот факт, что они ни разу не проиграли в этом сезоне, хотя часто уступали по ходу матча», — приводит слова Де Росси Football Italia.

  • Трансферный дайджест. 23-29 апреля
  • Распродажа в «Ливерпуле», Варан и Начо ищут новые команды, на Миранчука есть спрос в Италии
  • 29/04/2024

    • Напомним, что 1-й матч в рамках 1/2 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Байером» состоится завтра, 2-го мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» разобьет «Боруссию» даже в Дортмунде?
  • «Боруссия» Д — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • И сразу голевое шоу?!
  • «Боруссия» Дортмунд — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
  • Мирра Андреева остановит Соболенко?
  • Андреева — Соболенко. Прогноз и ставки
  • 2.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.56
  • Экспресс дня 1 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Андреева — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:15
    •  3.55
  • Прогноз на матч Рома — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торонто — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Марсель — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры