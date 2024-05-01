Де Росси: «Байер» — физически крепкая команда, способная создавать угрозу чужим воротам

Главный тренервысказался об игре немецкогоперед очной встречей в полуфинале Лиги Европы.

«Мне нравится несколько вещей в команде соперника. Во-первых, у команды есть сильные игроки, которые имеют идеальные условия для прогресса. Во-вторых, "Байер" — это физически крепкая команда, способная создавать угрозу чужим воротам до последней секунды матча. Также "Байер" имеет сильных футболистов, способных усилить игру по ходу матча, выходя на замену.

Если говорить о личностях, то я выделю Флориана Вирца, Алехандро Гримальдо, Патрика Шика, а также Виктора Бонифасе.

Также вызывает уважение тот факт, что они ни разу не проиграли в этом сезоне, хотя часто уступали по ходу матча», — приводит слова Де Росси Football Italia.

Напомним, что 1-й матч в рамках 1/2 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Байером» состоится завтра, 2-го мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.