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    Анчелотти о матче с «Баварией»: «Реал» чувствовал себя довольно комфортно

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результат первого матча с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Матч «Бавария» — «Реал» завершился вничью 2:2. Ответная игра состоится 8 мая в Мадриде.

    «В первом тайме нам пришлось защищаться, но мы делали это без той интенсивности, на которую я рассчитывал. Во втором тайме они вышли вперед, но, как мне показалось, тогда мы стали прессинговать лучше.

    Мое общее впечатление таково: мы чувствовали себя довольно комфортно, но нам не хватало оптимальной интенсивности. В подобной ситуации вас обязательно накажут — все в мире об этом знают.

    Благодаря Кроосу мы хорошо владели мячом, и "Бавария" на самом деле не слишком давила на нас, если говорить о владении. Были свободные зоны. Мы ожидали, что они будут играть с высокой линией обороны, что они и сделали.

    Благодаря Тони и Винисиусу мы воспользовались преимуществом, забив первый гол. Фантастический пас, фантастическое завершение.

    Кроос хорошо играл на протяжении всего матча. У Джуда [Беллингема] были небольшие судороги, поэтому, когда я делал замены, я искал свежие силы. Нужно было что-то менять, и у нас были ресурсы на скамейке запасных, которые я хотел использовать.

    Сейчас мы находимся в отличном положении в чемпионате Испании и в этом полуфинале тоже — теперь мы должны отдать все силы, чтобы попасть на Уэмбли», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

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