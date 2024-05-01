Анчелотти о матче с «Баварией»: «Реал» чувствовал себя довольно комфортно

Главный тренер мадридского «Реала»прокомментировал результат первого матча св полуфинале Лиги чемпионов.

Матч «Бавария» — «Реал» завершился вничью 2:2. Ответная игра состоится 8 мая в Мадриде.

«В первом тайме нам пришлось защищаться, но мы делали это без той интенсивности, на которую я рассчитывал. Во втором тайме они вышли вперед, но, как мне показалось, тогда мы стали прессинговать лучше.

Мое общее впечатление таково: мы чувствовали себя довольно комфортно, но нам не хватало оптимальной интенсивности. В подобной ситуации вас обязательно накажут — все в мире об этом знают.

Благодаря Кроосу мы хорошо владели мячом, и "Бавария" на самом деле не слишком давила на нас, если говорить о владении. Были свободные зоны. Мы ожидали, что они будут играть с высокой линией обороны, что они и сделали.

Благодаря Тони и Винисиусу мы воспользовались преимуществом, забив первый гол. Фантастический пас, фантастическое завершение.

Кроос хорошо играл на протяжении всего матча. У Джуда [Беллингема] были небольшие судороги, поэтому, когда я делал замены, я искал свежие силы. Нужно было что-то менять, и у нас были ресурсы на скамейке запасных, которые я хотел использовать.

Сейчас мы находимся в отличном положении в чемпионате Испании и в этом полуфинале тоже — теперь мы должны отдать все силы, чтобы попасть на Уэмбли», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.