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    Тен Хаг может вернуться в «Аякс»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может вернуться в «Аякс».

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    По информации Mail Sport, амстердамский клуб заинтересован в повторном назначении 54-летнего специалиста на пост главного тренера.

    Тен Хаг возглавлял «Аякс» с 2017 по 2022 год. Под его руководством команда в сезоне-2018/2019 дошла до финала Лиги чемпионов.

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    • Ранее сообщалось, что «МЮ» уволит тен Хага даже в случае победы в Кубке Англии. В решающем матче «красные дьяволы» сыграют с «Манчестер Сити».

    Напомним, по данным СМИ, новым главным тренером «МЮ» в случае увольнения тен Хага может стать Томас Тухель.

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