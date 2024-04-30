Тен Хаг может вернуться в «Аякс»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»может вернуться в

По информации Mail Sport, амстердамский клуб заинтересован в повторном назначении 54-летнего специалиста на пост главного тренера.

Тен Хаг возглавлял «Аякс» с 2017 по 2022 год. Под его руководством команда в сезоне-2018/2019 дошла до финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «МЮ» уволит тен Хага даже в случае победы в Кубке Англии. В решающем матче «красные дьяволы» сыграют с «Манчестер Сити».

Напомним, по данным СМИ, новым главным тренером «МЮ» в случае увольнения тен Хага может стать Томас Тухель.