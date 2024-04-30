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    • «Барселона» продлит контракт с Серджи Роберто
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    «Барселона» продлит контракт с Серджи Роберто

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    «Барселона» в ближайшее время подпишет новый контракт с центральным полузащитником Серджи Роберто.

    Серджи Роберто
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    Серджи Роберто

    По информации журналиста Фабрицио Романо, 32-летний футболист ведет переговоры с каталонским клубом о продлении соглашения.

    Действующий контракт Роберто с «Барсой» истекает в июне 2024 года.

    Ранее главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что хочет, чтобы Серджи остался в команде еще как минимум на сезон.

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    • Роберто выступает за первую команду «Барселоны» с 2013 года. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 10 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

    Transfermarkt оценивает стоимость Серджи Роберто в три миллиона евро.

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