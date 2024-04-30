«Барселона» продлит контракт с Серджи Роберто

в ближайшее время подпишет новый контракт с центральным полузащитником

По информации журналиста Фабрицио Романо, 32-летний футболист ведет переговоры с каталонским клубом о продлении соглашения.

Действующий контракт Роберто с «Барсой» истекает в июне 2024 года.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что хочет, чтобы Серджи остался в команде еще как минимум на сезон.

Роберто выступает за первую команду «Барселоны» с 2013 года. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 10 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает стоимость Серджи Роберто в три миллиона евро.