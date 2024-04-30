Гранат: Хотелось бы, чтобы «Динамо» боролись и за Кубок, и за чемпионство

Экс-защитниквысказался о перспективах «бело-голубых» в российской Премьер-лиге и Кубке страны.

«Динамо ещё может выиграть в Кубке и побороться за чемпионство в РПЛ. Если у "Спартака", грубо говоря, остался один турнир, в котором они могут побороться, то у "Динамо" их два.

Не буду говорить о шансах, но хотелось бы, чтобы они боролись и за Кубок, и за чемпионство», — сказал Гранат Чемпионату.

Напомним, что в 26-м туре РПЛ «Динамо» обыграло «Зенит» (1:0) и вернулось в чемпионскую гонку РПЛ. «Бело-голубые» занимают 3-е место в таблице чемпионата России с 47-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 3 балла.

В Кубке страны «Динамо» дошло до полуфинала Пути регионов, где сыграет со «Спартаком». Матч состоится 1-го мая в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.