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    Аршавин: У «Зенита» в такое время шампанское уже либо покупалось, либо открывалось

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    Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о чемпионской гонке в РПЛ сезона-2023/24.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Для нейтральных зрителей сейчас, я думаю, это хорошая интрига. К тем людям, которые имеют отношение к "Зениту", это не так хорошо, потому что обычно в это время шампанское либо покупалось, либо уже открывалось», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

    Календарь и таблица РПЛ

    После 26 туров РПЛ в турнирной таблице лидирует «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 50 очков. У «Краснодара» столько же очков, но по результатам очных встреч «Зенит» впереди — команда Сергея Семака сыграла вничью с «быками» в матче 15-го тура (1:1), а во втором круге одержала победу со счетом 2:1.

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