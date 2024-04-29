Анчелотти: Нам предстоит играть с соперником, у которого есть внушительный арсенал и качество

Главный тренервысказался о предстоящем матче св 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы с большим уважением относимся к "Баварии". Они великолепно сыграли против "Арсенала", и мы фокусируемся на этих матчах, а не на их выступлениях в Бундеслиге. Нужно принимать во внимание историю их успеха в Лиге чемпионов, это важный фактор.

Но прошлое остается в прошлом. Это полуфинал. Нам предстоит играть с соперником, у которого есть внушительный арсенал и качество. Мы очень рады быть здесь. Полагаю, мало кто ожидал увидеть нас в полуфинале. Но наша цель — сыграть еще один матч после этого противостояния», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Команды сыграют 30 апреля в Мюнхене. Начало — в 22:00 мск.