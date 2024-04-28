Семин: Такое ощущение, что «Краснодар» испугался победы в чемпионате

Экс-наставник «Локомотива»поделился мнением о том, что мешает «Краснодару» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Возникает ощущение, что "Краснодар" сам испугался возможной победы в чемпионате. Рецепт обретения уверенности в себе один — наконец завоевать чемпионство. Поверьте, когда делаешь это хотя бы раз, ощущаешь себя уже иначе. Многое здесь зависит от каждого футболиста, руководителей и тренеров. Уверенность должна исходить от всех. Если она присутствует, коллектив будет идти к победе в национальном первенстве более ровно и без спадов.

У "Краснодара" давно есть все условия, чтобы стать первыми: великолепная база, красавец стадион, часто собирающий аншлаги, исполнители хорошего уровня. Теперь дело только за игроками. У них должно появиться понимание, что по максимуму необходимо включаться на каждое противостояние, а не на отдельные. Этого, увы, пока не хватает», — заявил Семин в интервью RT.

«Краснодар» с 49 очками занимает 2-е место в РПЛ и отстает от лидирующего «Зенита» на одно очко.