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    Семин: Такое ощущение, что «Краснодар» испугался победы в чемпионате

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    Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о том, что мешает «Краснодару» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Возникает ощущение, что "Краснодар" сам испугался возможной победы в чемпионате. Рецепт обретения уверенности в себе один — наконец завоевать чемпионство. Поверьте, когда делаешь это хотя бы раз, ощущаешь себя уже иначе. Многое здесь зависит от каждого футболиста, руководителей и тренеров. Уверенность должна исходить от всех. Если она присутствует, коллектив будет идти к победе в национальном первенстве более ровно и без спадов.

    У "Краснодара" давно есть все условия, чтобы стать первыми: великолепная база, красавец стадион, часто собирающий аншлаги, исполнители хорошего уровня. Теперь дело только за игроками. У них должно появиться понимание, что по максимуму необходимо включаться на каждое противостояние, а не на отдельные. Этого, увы, пока не хватает», — заявил Семин в интервью RT.

    «Краснодар» с 49 очками занимает 2-е место в РПЛ и отстает от лидирующего «Зенита» на одно очко.

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