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    Фиорентина — Сассуоло: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.04.2024 в 21:45 начнется матч в чемпионате Италии по футболу Фиорентина — Сассуоло

    Футбол Серия A Фиорентина Сассуоло Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    28.04.2024 в 21:45 начнется матч в турнире в чемпионате Италии по футболу Фиорентина — Сассуоло. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

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    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Последний матч: «Сассуоло» — «Фиорентина» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фиорентина» — «Сассуоло» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Фиорентина»).

    Прямую трансляцию матча Фиорентина — Сассуоло смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

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