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    Тен Хаг: Квалификация в Лигу Европы выглядит наиболее вероятной? Это факт

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу текущего положения дел в команде.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Квалификация в Лигу Европы выглядит наиболее вероятной? Это факт. Нелегко занять четвёртое место, когда ты так сильно отстаёшь. Нам нужна была победа. Последние несколько недель мы находились в выигрышном положении, а потом отдавали матчи. Разрыв слишком велик на этом этапе сезона.

    Несправедливо сравнивать нынешнюю команду "Манчестер Юнайтед" с теми, что были в прошлом. Но даже команда "Юнайтед" сезона-2004/2005 не играла в такой великий футбол, она была в процессе строительства. На это нужно время. Даже игроки, которые были в той команде, забывают, что футболистам нужно время, чтобы прогрессировать», — приводит слова тен Хага ВВС.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице.

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