Тен Хаг: Квалификация в Лигу Европы выглядит наиболее вероятной? Это факт

Главный тренердал комментарий по поводу текущего положения дел в команде.

«Квалификация в Лигу Европы выглядит наиболее вероятной? Это факт. Нелегко занять четвёртое место, когда ты так сильно отстаёшь. Нам нужна была победа. Последние несколько недель мы находились в выигрышном положении, а потом отдавали матчи. Разрыв слишком велик на этом этапе сезона.

Несправедливо сравнивать нынешнюю команду "Манчестер Юнайтед" с теми, что были в прошлом. Но даже команда "Юнайтед" сезона-2004/2005 не играла в такой великий футбол, она была в процессе строительства. На это нужно время. Даже игроки, которые были в той команде, забывают, что футболистам нужно время, чтобы прогрессировать», — приводит слова тен Хага ВВС.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице.