«Лацио» — «Верона»: счет матча 1:0, обзор гола

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Маттиа Цакканьи с передачи Луиса Альберто.
Футбол. Италия. Серия А
Лацио — Верона 1:0
Гол: 1:0 Маттиа Цаканьи (72') Лацио: Алессио Романьоли, Николо Казале (Педро Родригес, 60'), Патрисио Габбарон, Густав Исаксен (Маттиа Цаканьи, 60'), Даити Камада, Маттео Гюэндузи, Адам Марушич, Фелипе Андерсон (Матиас Весино, 87'), Луис Альберто (Эльсеид Хюсай, 76'), Валентин Кастеллано (Чиро Иммобиле, 87'), Christos Mandas Верона: Лоренцо Монтипо, Стефан Митрович (Ондрей Дуда, 60'), Диего Коппола, Джанджакомо Маньяни, Дарко Лазович (Федерико Бонаццоли, 78'), Суат Сердар, Кароль Свидерский (Томаш Суслов, 60'), Тейянни Нослин, Michael Folorunsho (Тома Анри, 87'), Juan Cabal, Jackson Tchatchoua (Фабьен Сентонс, 78') Предупреждения: Алессио Романьоли (38'), Николо Казале (49'), Луис Альберто (71'), Ондрей Дуда (71'), Juan Cabal (74'), Диего Коппола (86'), Тейянни Нослин (90 + 3'), Маттиа Цаканьи (90 + 5')
Победа позволила «Лацио» набрать 55 очков и подняться на шестое место в турнирной таблице. У «Вероны» 31 балл и 16-я позиция.