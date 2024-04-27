Клопп: Во многих моментах играли очень хорошо, но в конечном итоге не справились с ситуацией

Главный тренерподвел итог матча против(2:2).

«Очень разочарованы, конечно. Я думаю, все видят, что только одна команда выигрывает игру, и это мы, с теми моментами, которые мы создали, с тем владением мячом, которое у нас было, со всеми вещами, которые мы сделали. Это был тяжёлый матч в конце отрезка из четырёх игр за 10 дней, но я думаю, что игроки действительно хорошо справились.

Мы пропустили из ничего, и нам нужно было ещё несколько моментов и несколько скупых голов в конце, чтобы забить дважды. Когда мы вели 2:1, мы могли контролировать ситуацию, и всё же, как я уже сказал, во многих моментах мы играли очень хорошо, но в конечном итоге мы не справились с ситуацией. Такова история последних четырёх недель», — приводит слова Клоппа ВВС.

После этого поединка «Ливерпуль» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 75-ю очками в активе. «Вест Хэм» — на 8-й позиции (49 баллов).