начнут матч в 16:30 в чемпионате Германии по футболу, 27.04.2024.

Последний матч: «Вердер» — «Аугсбург» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аугсбург» — «Вердер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.48 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Аугсбург»).

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