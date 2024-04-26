Гвардиола: Я никогда в жизни не говорю о судьях ни до игры, ни во время, ни после

Главный тренеррассказал о том, почему никогда не обсуждает работу арбитров.

«Я иду на игру и никогда не знаю, кто будет судить. Когда я вижу их лица, то думаю: "О, я помню это лицо". Я никогда в жизни не говорю о судьях ни до игры, ни во время, ни после — никогда.

Может случиться ошибка, и мы огорчаемся, а когда она в нашу пользу — это удача. Но я не трачу свое время впустую. Я должен быть экономным и выбирать, на что конкретно тратить время. Я не трачу ни секунды на размышления о судьях, особенно когда мы проигрываем», — цитирует Гвардиолу ВВС.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, в настоящий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.