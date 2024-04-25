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    Урал — Ростов: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.04.2024 в 16:00 начнется матч в российской футбольной Премьер-лиге Урал — Ростов

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    Урал и Ростов начнут матч в 16:00 в российской футбольной Премьер-лиге, 25.04.2024.

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    Последний матч: «Урал» — «Ростов» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Урал» — «Ростов» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.60.

      • Календарь и таблица РПЛ

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Урал»).

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