В 12:00 25.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав Серии А.

Последний матч: «Рома» — «Удинезе» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Удинезе» — «Рома». Коэффициент ставки — 2.14.

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