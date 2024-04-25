Семак о чемпионской гонке: У «Зенита» больше нет права на ошибку, но все зависит от нас

Главный тренер «Зенита»высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ, но после поражения от «Рубина» (0:2) опережает «Краснодар» всего лишь на одно очко.

«Мы всегда относились к таблице достаточно серьезно. Это со стороны журналистов, наверное, было отношение другое. У нас оно всегда на максимальном уровне находится. Мы прекрасно понимаем, что сложно будет, все будут терять очки.

На сегодняшний день того права на ошибку, которое мы заработали, теперь у нас нет. Те же "Динамо" и "Краснодар" — команды, которые могут бороться за первое место. Мы в том числе будем сражаться. На данный момент все зависит от нас. Дальше посмотрим», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.