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    Федотов: Я считаю, что мы были ближе к победе — вспомните момент Облякова

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итог матча против «Спартака» (0:0).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Футболисты "Спартака" после матча рухнули на газон, мы доставили им неприятностей. Никто не хотел уступать, эта энергия не дала показать атакующих действий. Было много моментов и комбинаций, но не хватало хладнокровия. Мы не доводили до ума комбинации. Но и надо отдать должное "Спартаку".

    Состав выбирали по принципу — кто был, того и выбрали. Если брать Лукина, то он просто пришел в себя. У него было небольшое повреждение после возвращения из сборной. Он восстанавливался, набирал кондиции. Пришло время их показывать. По Агапову все понятно — многопрофильный футболисты.

    Планировали выпустить Мусаева и Давилу раньше, но был отрезок, когда мы давили. Не хотели сбивать с этого команду, поэтому замены отложили.

    В игре "Спартака" виден командный дух. Нормально, что Слишкович считает, что "Спартак" был ближе к победе. Я считаю, что мы были ближе к победе — вспомните момент Ваньки Облякова», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

    Таким образом, у ЦСКА теперь 38 очков и седьмая позиции. В активе «Спартака» 39 баллов и шестая строчка.

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