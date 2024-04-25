Федотов: Я считаю, что мы были ближе к победе — вспомните момент Облякова

Главный тренерподвел итог матча против(0:0).

«Футболисты "Спартака" после матча рухнули на газон, мы доставили им неприятностей. Никто не хотел уступать, эта энергия не дала показать атакующих действий. Было много моментов и комбинаций, но не хватало хладнокровия. Мы не доводили до ума комбинации. Но и надо отдать должное "Спартаку".

Состав выбирали по принципу — кто был, того и выбрали. Если брать Лукина, то он просто пришел в себя. У него было небольшое повреждение после возвращения из сборной. Он восстанавливался, набирал кондиции. Пришло время их показывать. По Агапову все понятно — многопрофильный футболисты.

Планировали выпустить Мусаева и Давилу раньше, но был отрезок, когда мы давили. Не хотели сбивать с этого команду, поэтому замены отложили.

В игре "Спартака" виден командный дух. Нормально, что Слишкович считает, что "Спартак" был ближе к победе. Я считаю, что мы были ближе к победе — вспомните момент Ваньки Облякова», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Таким образом, у ЦСКА теперь 38 очков и седьмая позиции. В активе «Спартака» 39 баллов и шестая строчка.