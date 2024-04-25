Каррагер поделился мнением об игре нападающего «Ливерпуля» Нуньеса

Экс-защитниквысказался об игре форварда «мерсисайцев»

«После двух лет в клубе хотелось бы, чтобы Дарвин преуспевал. Он многое делает хорошо, создаёт проблемы соперникам и забивает гол на ровном месте. Но сейчас "Ливерпулю" нужен был человек, который может забить "Манчестер Юнайтед" и "Эвертону" на выезде.

Времени на ошибку нет, на дворе не октябрь и не ноябрь. Думаю, по Нуньесу "Ливерпулю" придётся принять важное решение этим летом», — приводит слова Каррагера британское интернет-издание Liverpool Echo.

Напомним, что «Ливерпуль» 24-го апреля неожиданно проиграл «Эвертону» (0:2). После этого матча «мерсисайцы» занимают 2-е место в таблице АПЛ, отставая от 1-й позиции на 3 балла.

В нынешнем сезоне Нуньес провел 32 матча за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач.