Модрич хочет остаться в мадридском «Реале» еще на один сезон

Полузащитник мадридского «Реала»изъявил желание остаться в клубе еще на один год, сообщает AS

В нынешнем сезоне Модрич сыграл 38 матчей, забил два мяча и отдал шесть голевых передач.

Модрич перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» в августе 2012 года. Сумма трансфера составила 35 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 38-летнего футболиста в € 8 млн.

В составе «Реала» Модрич выиграл трижды чемпионат Испании, дважды Кубок и пять раз Суперкубок Испании.

На международной арене полузащитник пять раз выиграл Лигу чемпионов, а также четыре Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионата мира.