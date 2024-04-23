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    Модрич хочет остаться в мадридском «Реале» еще на один сезон

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    Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич изъявил желание остаться в клубе еще на один год, сообщает AS.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    В нынешнем сезоне Модрич сыграл 38 матчей, забил два мяча и отдал шесть голевых передач.

    Модрич перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» в августе 2012 года. Сумма трансфера составила 35 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 38-летнего футболиста в € 8 млн.

    В составе «Реала» Модрич выиграл трижды чемпионат Испании, дважды Кубок и пять раз Суперкубок Испании.

    На международной арене полузащитник пять раз выиграл Лигу чемпионов, а также четыре Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионата мира.

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