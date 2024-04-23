Бывший главный тренер «Баварии» изъявил желание снова возглавить клуб

Экс-наставникзаявил, что готов вновь стать главным тренером мюнхенцев.

«Я готов. Хочу работать с удовольствием. Сегодня такие тренеры, как я, находящиеся в возрасте, больше не пользуются большим спросом. Поэтому будет сложно (возглавить "Баварию"). Тем не менее, я всё ещё готов, как и прежде», — приводит слова Магата BR24.

Напомним, что 70-летний специалист уже возглавлял «Баварию» в период с 2004 по 2007-й год. Под его руководством мюнхенцы по 2 раза выиграли чемпионат Германии и Кубок страны.

Действующий главный тренер «Баварии» Томас Тухель объявил о своем уходе из клуба после окончания нынешнего сезона.