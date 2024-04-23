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    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Челси». Онлайн
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    Бывший главный тренер «Баварии» изъявил желание снова возглавить клуб

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    Экс-наставник «Баварии» Феликс Магат заявил, что готов вновь стать главным тренером мюнхенцев.

    Феликс Магат
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    Феликс Магат

    «Я готов. Хочу работать с удовольствием. Сегодня такие тренеры, как я, находящиеся в возрасте, больше не пользуются большим спросом. Поэтому будет сложно (возглавить "Баварию"). Тем не менее, я всё ещё готов, как и прежде», — приводит слова Магата BR24.

    Напомним, что 70-летний специалист уже возглавлял «Баварию» в период с 2004 по 2007-й год. Под его руководством мюнхенцы по 2 раза выиграли чемпионат Германии и Кубок страны.

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